В Махачкале обстрелян пост ДПС, один полицейский убит и шестеро ранены
В Махачкале неизвестные на улице Ермошкина обстреляли пост ДПС, в результате нападения один полицейский убит, ещё шестеро получили ранения. Об этом сообщает МВД по Дагестану.
Преступники успели скрыться, объявлен план "Перехват". Как подчёркивается, жертв и пострадавших среди мирного населения нет. О состоянии раненых сотрудников МВД не уточняется.
В Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, после чего подожгли здания и скрылись. В розыск объявлен их автомобиль "Фольксваген-Поло" белого цвета с госномером 921. Момент стрельбы по полицейским попал на видео.
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