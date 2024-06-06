"Вон он там бегает": Момент перестрелки киллера с полицейскими в Москве попал на видео
SHOT: Очевидцы сняли на видео момент перестрелки киллера с полицейскими в Москве
Прохожие на Аминьевском шоссе в Москве стали свидетелями задержания киллера, убившего 34-летнего скейтбордиста на западе Москвы. Момент перестрелки между злоумышленником и полицейскими опубликовал SHOT.
Момент перестрелки киллера с полицейскими в Москве. Видео © Telegram / SHOT
"Вон стреляет, беглый этот самый. <...> Тихо! Вон он там бегает", — комментирует за кадром автор ролика.
Пока очевидцы наблюдали за происходящим, убийца пытался спрятаться среди деревьев, однако вскоре был ранен и задержан. Предварительно, при себе у киллера был АКС-74У, мачете, бинокль, несколько магазинов с патронами, карта, камуфляжная форма и полевая аптечка.
Напомним, днём 6 июня неизвестный расстрелял мужчину в московском районе Фили-Давыдково. Киллер не интересовался другими прохожими и преследовал именно свою цель. Убитым оказался 34-летний системный администратор столичной компании Константин Балишанский. Он также занимался скейтбордингом и, в частности, стал первым скейтером в команде "NikeSB-Россия". Тем временем СК сообщил о возбуждении уголовного дела по статьям "Убийство" и "Незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему".
Кадр из видео Telegram / SHOT