"Вон он там бегает": Момент перестрелки киллера с полицейскими в Москве попал на видео

"Вон стреляет, беглый этот самый. <...> Тихо! Вон он там бегает", — комментирует за кадром автор ролика.

Напомним, днём 6 июня неизвестный расстрелял мужчину в московском районе Фили-Давыдково. Киллер не интересовался другими прохожими и преследовал именно свою цель. Убитым оказался 34-летний системный администратор столичной компании Константин Балишанский. Он также занимался скейтбордингом и, в частности, стал первым скейтером в команде "NikeSB-Россия". Тем временем СК сообщил о возбуждении уголовного дела по статьям "Убийство" и "Незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему".