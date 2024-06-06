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6 июня, 09:29
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Life.ru узнал личность жертвы заказного убийства на западе Москвы

SHOT: Жертвой заказного убийства на западе Москвы стал 34-летний сисадмин

Жертвой заказного убийства на западе Москвы стал 34-летний системный администратор столичной компании. Об этом узнал SHOT.

Андрей Балишанский. Фото © Telegram / SHOT

Андрей Балишанский. Фото © Telegram / SHOT

Расправа произошла возле дома, где жил погибший Константин Балишанский. Убийца открыл огонь возле детской площадки, когда мужчина вышел к подъезду. 34-летний Константин пытался сбежать, однако киллер догнал его и добил выстрелом в голову.

Погибший работал системным администратором в столичной компании Mediasystem Group. Фирма занимается мультимедийным оборудованием, светодиодными и LCD-экранами, обеспечивает ими крупные выставки и мероприятия. По данным телеграм-канала, Константин работал в компании отца, а также занимался скейтбордингом, в частности стал первым скейтером в команде NikeSB Россия.

Напомним, 6 июня неизвестный расстрелял мужчину в московском районе Фили-Давыдково. В столице объявлен план "Перехват", киллера разыскивают. Тем временем столичный СК сообщил о возбуждении уголовного дела по статьям "Убийство" и "Незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему".

Life.ru публикует видео первых выстрелов киллера в мужчину в Москве
Life.ru публикует видео первых выстрелов киллера в мужчину в Москве
Обложка ©

Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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