Life.ru узнал личность жертвы заказного убийства на западе Москвы

Жертвой заказного убийства на западе Москвы стал 34-летний системный администратор столичной компании. Об этом узнал SHOT.

Андрей Балишанский. Фото © Telegram / SHOT

Расправа произошла возле дома, где жил погибший Константин Балишанский. Убийца открыл огонь возле детской площадки, когда мужчина вышел к подъезду. 34-летний Константин пытался сбежать, однако киллер догнал его и добил выстрелом в голову.

Погибший работал системным администратором в столичной компании Mediasystem Group. Фирма занимается мультимедийным оборудованием, светодиодными и LCD-экранами, обеспечивает ими крупные выставки и мероприятия. По данным телеграм-канала, Константин работал в компании отца, а также занимался скейтбордингом, в частности стал первым скейтером в команде NikeSB Россия.