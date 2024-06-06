Неизвестный расстрелял мужчину из автомата в московском районе Фили-Давыдково
Неизвестный расстрелял мужчину в московском районе Фили-Давыдково, пишет SHOT со ссылкой на источники. Всё произошло около 10:30 недалеко от стройки бизнес-центра в Кунцеве.
Неизвестный расстрелял мужчину из автомата в московском районе Фили-Давыдково. Видео © SHOT
Киллер достал автомат и произвёл минимум четыре выстрела, в том числе в упор, добив 35-летнюю жертву. В столице ввели план "Перехват", убийцу ищут.
Место убийства в Москве. Фото © Telegram / "ЗАО ОНЛАЙН МОСКВА"
Ранее в Махачкале расстреляли бойца поп-ММА Залимхана Юсупова. По данным Life.ru, всё началось с конфликта в кафе и переросло в драку, в ходе которой один из неизвестных достал оружие. Спортсмена госпитализировали с ранениями. Стрелки сами сдались полиции.