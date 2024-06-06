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6 июня, 08:27

Неизвестный расстрелял мужчину из автомата в московском районе Фили-Давыдково

Неизвестный расстрелял мужчину в московском районе Фили-Давыдково, пишет SHOT со ссылкой на источники. Всё произошло около 10:30 недалеко от стройки бизнес-центра в Кунцеве.

Неизвестный расстрелял мужчину из автомата в московском районе Фили-Давыдково. Видео © SHOT

Киллер достал автомат и произвёл минимум четыре выстрела, в том числе в упор, добив 35-летнюю жертву. В столице ввели план "Перехват", убийцу ищут.

Место убийства в Москве. Фото © Telegram / "ЗАО ОНЛАЙН МОСКВА"

Место убийства в Москве. Фото © Telegram / "ЗАО ОНЛАЙН МОСКВА"

Неизвестный расстрелял двух мужчин на Коровинском шоссе в Москве
Неизвестный расстрелял двух мужчин на Коровинском шоссе в Москве

Ранее в Махачкале расстреляли бойца поп-ММА Залимхана Юсупова. По данным Life.ru, всё началось с конфликта в кафе и переросло в драку, в ходе которой один из неизвестных достал оружие. Спортсмена госпитализировали с ранениями. Стрелки сами сдались полиции.

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SHOT

Матвей Константинов
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