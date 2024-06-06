Неизвестный расстрелял мужчину в московском районе Фили-Давыдково, пишет SHOT со ссылкой на источники. Всё произошло около 10:30 недалеко от стройки бизнес-центра в Кунцеве.

Неизвестный расстрелял мужчину из автомата в московском районе Фили-Давыдково. Видео © SHOT

Киллер достал автомат и произвёл минимум четыре выстрела, в том числе в упор, добив 35-летнюю жертву. В столице ввели план "Перехват", убийцу ищут.

Место убийства в Москве. Фото © Telegram / "ЗАО ОНЛАЙН МОСКВА"