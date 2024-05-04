Неизвестный расстрелял двух мужчин на Коровинском шоссе в Москве

По предварительной информации, на дороге между тремя мужчинами случился конфликт. В итоге один из них стал стрелять, предположительно, из пистолета. Двух раненых мужчин увезла скорая. Стрелявший скрылся, его разыскивает полиция. Известно, что он был в чёрной одежде, в шапке и с бородой.