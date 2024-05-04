Неизвестный расстрелял двух мужчин на Коровинском шоссе в Москве
Неизвестный открыл огонь на Коровинском шоссе, двух человек госпитализировали, нападавшего ищут. Об этом сообщает SHOT.
По предварительной информации, на дороге между тремя мужчинами случился конфликт. В итоге один из них стал стрелять, предположительно, из пистолета. Двух раненых мужчин увезла скорая. Стрелявший скрылся, его разыскивает полиция. Известно, что он был в чёрной одежде, в шапке и с бородой.
Ранее Life.ru сообщал, что стрельба произошла в американском Мемфисе (штат Теннесси) на уличной вечеринке. В результате происшествия погибли четыре человека, ещё 12 получили ранения. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
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