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4 мая, 18:21

Неизвестный расстрелял двух мужчин на Коровинском шоссе в Москве

Неизвестный открыл огонь на Коровинском шоссе, двух человек госпитализировали, нападавшего ищут. Об этом сообщает SHOT.

По предварительной информации, на дороге между тремя мужчинами случился конфликт. В итоге один из них стал стрелять, предположительно, из пистолета. Двух раненых мужчин увезла скорая. Стрелявший скрылся, его разыскивает полиция. Известно, что он был в чёрной одежде, в шапке и с бородой.

Один человек погиб в результате стрельбы в немецком Дюссельдорфе
Один человек погиб в результате стрельбы в немецком Дюссельдорфе

Ранее Life.ru сообщал, что стрельба произошла в американском Мемфисе (штат Теннесси) на уличной вечеринке. В результате происшествия погибли четыре человека, ещё 12 получили ранения. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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