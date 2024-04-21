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21 апреля, 15:01

Число жертв при стрельбе на "кровавой" вечеринке в Мемфисе выросло до четырёх

В американском Мемфисе (штат Теннесси) во время стрельбы на уличной вечеринке погибли четыре человека, минимум 12 получили ранения. Об этом сообщают местные СМИ.

Стрельба в Теннесси, где погибли четыре человека. Видео © Х / Collin Rugg

Стрельба случилась во время уличных гонок и вечеринки в районе Орандж Маунд, на которой присутствовали 200–300 человек. Известно, что огонь по людям открыли неизвестные, стрельба велась из автоматического оружия. В настоящее время выясняются причины случившегося. По сведениям американских СМИ, людей расстреляли местные бандиты.

Ребёнок погиб и ещё восемь человек ранены в результате стрельбы в США
Ребёнок погиб и ещё восемь человек ранены в результате стрельбы в США

А ранее Life.ru рассказывал, что в США одна женщина погибла и ещё 11 человек пострадали во время массовой стрельбы в ночном клубе в Новом Орлеане. Некоторые раненые добирались до больницы самостоятельно.

Обложка ©

Х / Collin Rugg

Дарья Нарыкова
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