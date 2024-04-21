Число жертв при стрельбе на "кровавой" вечеринке в Мемфисе выросло до четырёх

В американском Мемфисе (штат Теннесси) во время стрельбы на уличной вечеринке погибли четыре человека, минимум 12 получили ранения. Об этом сообщают местные СМИ.

Стрельба случилась во время уличных гонок и вечеринки в районе Орандж Маунд, на которой присутствовали 200–300 человек. Известно, что огонь по людям открыли неизвестные, стрельба велась из автоматического оружия. В настоящее время выясняются причины случившегося. По сведениям американских СМИ, людей расстреляли местные бандиты.