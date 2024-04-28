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28 апреля, 09:40

Один человек погиб в результате стрельбы в немецком Дюссельдорфе

Стрельба произошла в ночь на воскресенье в центре немецкого города Дюссельдорфа, один человек погиб. Об этом сообщило издание Bild.

Всё случилось в 2:45 по местному времени (3:45 мск) на улице Херцогштрассе в районе Фридрихштадт. Правоохранители смогли быстро задержать напавшего. Сейчас стражи порядка выясняют мотивы преступника и были ли у него сообщники.

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Ранее Life.ru сообщал, что стрельба произошла в американском Мемфисе (штат Теннесси) на уличной вечеринке. В результате происшествия погибли четыре человека, ещё 12 получили ранения. В настоящее время выясняются причины случившегося.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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