В бойца поп-ММА выпустили три пули прямо в кафе в Махачкале
SHOT: Неизвестные расстреляли бойца поп-ММА Юсупова в кафе Махачкалы
Боец поп-ММА Залимхан Юсупов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / team_zalimkhan_yusupov
В Махачкале неизвестные расстреляли бойца смешанных единоборств Залимхана Юсупова. Всё началось со ссоры в кафе, за которой последовала стрельба, пишет SHOT.
Супруга пострадавшего в беседе с телеграм-каналом сообщила, что незнакомые мужчины начали оскорблять спортсмена в одном из кафе дагестанской столицы, после чего боец ударил одного из них. Второй незнакомец достал оружие и выстрелил в Юсупова. Он ранен в ногу, живот и руку, его госпитализировали. По информации SHOT, стрелки сами явились с повинной в отдел полиции, где и были задержаны.
Напомним, что это не первый конфликт Юсупова с жителями Дагестана. В июне 2022 года было опубликовано видео, где бойца избивает разгневанная толпа. Кадры опубликовал его коллега по поп-ММА, утверждавший, что по меньшей мере один из нападавших был вооружён. В самом ролике можно увидеть, как неизвестный мужчина наносит спортсмену несколько ударов, тот падает, к нему подбегают ещё больше людей, которые тоже начинают избивать лежачего.