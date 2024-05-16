В бойца поп-ММА выпустили три пули прямо в кафе в Махачкале

В Махачкале неизвестные расстреляли бойца смешанных единоборств Залимхана Юсупова. Всё началось со ссоры в кафе, за которой последовала стрельба, пишет SHOT.

Супруга пострадавшего в беседе с телеграм-каналом сообщила, что незнакомые мужчины начали оскорблять спортсмена в одном из кафе дагестанской столицы, после чего боец ударил одного из них. Второй незнакомец достал оружие и выстрелил в Юсупова. Он ранен в ногу, живот и руку, его госпитализировали. По информации SHOT, стрелки сами явились с повинной в отдел полиции, где и были задержаны.