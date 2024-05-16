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16 мая, 08:43

В бойца поп-ММА выпустили три пули прямо в кафе в Махачкале

SHOT: Неизвестные расстреляли бойца поп-ММА Юсупова в кафе Махачкалы

Боец поп-ММА Залимхан Юсупов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / team_zalimkhan_yusupov

Боец поп-ММА Залимхан Юсупов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / team_zalimkhan_yusupov

В Махачкале неизвестные расстреляли бойца смешанных единоборств Залимхана Юсупова. Всё началось со ссоры в кафе, за которой последовала стрельба, пишет SHOT.

Супруга пострадавшего в беседе с телеграм-каналом сообщила, что незнакомые мужчины начали оскорблять спортсмена в одном из кафе дагестанской столицы, после чего боец ударил одного из них. Второй незнакомец достал оружие и выстрелил в Юсупова. Он ранен в ногу, живот и руку, его госпитализировали. По информации SHOT, стрелки сами явились с повинной в отдел полиции, где и были задержаны.

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Напомним, что это не первый конфликт Юсупова с жителями Дагестана. В июне 2022 года было опубликовано видео, где бойца избивает разгневанная толпа. Кадры опубликовал его коллега по поп-ММА, утверждавший, что по меньшей мере один из нападавших был вооружён. В самом ролике можно увидеть, как неизвестный мужчина наносит спортсмену несколько ударов, тот падает, к нему подбегают ещё больше людей, которые тоже начинают избивать лежачего.

Юрий Лысенко
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