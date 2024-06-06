Life.ru публикует видео первых выстрелов киллера в мужчину в Москве
В Москве объявили общий сбор полицейских после дерзкого убийства в районе Фили-Давыдково. На видео SHOT — первые выстрелы, сделанные киллером. Из четырёх пуль цели достигли только три: две попали в голову и ещё одна — в тело жертвы.
Момент убийства неизвестного в Москве. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, нападавший не интересовался другими прохожими и преследовал именно мужчину. Известно, что он жил в этом районе. Киллер скрылся в жилых дворах, их прочёсывают. Тем временем столичный СК сообщил о возбуждении уголовного дела по статьям "Убийство" и "Незаконное хранение и ношение огнестрельного орудия и боеприпасов к нему". В полиции указывают, что преступление, предварительно, носило заказной характер.
Напомним, 6 июня неизвестный расстрелял мужчину у стройплощадки в московском районе Фили-Давыдково. В столице объявлен план "Перехват", киллера ищут. Расправа попала на видео.
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