Life.ru публикует видео первых выстрелов киллера в мужчину в Москве

В Москве объявили общий сбор полицейских после дерзкого убийства в районе Фили-Давыдково. На видео SHOT — первые выстрелы, сделанные киллером. Из четырёх пуль цели достигли только три: две попали в голову и ещё одна — в тело жертвы.

По данным телеграм-канала, нападавший не интересовался другими прохожими и преследовал именно мужчину. Известно, что он жил в этом районе. Киллер скрылся в жилых дворах, их прочёсывают. Тем временем столичный СК сообщил о возбуждении уголовного дела по статьям "Убийство" и "Незаконное хранение и ношение огнестрельного орудия и боеприпасов к нему". В полиции указывают, что преступление, предварительно, носило заказной характер.