"Спокойный, без агрессий всяких": Соседка рассказала об убитом на западе Москвы скейтбордисте

Убитый киллером на западе Москвы 34-летний Константин Балишанский был спокойным и неконфликтным человеком. Как рассказала в беседе с SHOT его соседка, она никогда не видела его в шумных компаниях или пьяным.

Рассказ соседки убитого скейтбордиста и первые кадры нападения на него. Видео © Telegram / SHOT

"Обычный спокойный молодой человек, без агрессий всяких. Компании у него было абсолютно нормальные — мальчишки, девчонки — не хулиганы. Мы не видели, чтобы у него были какие-то междоусобицы или споры с кем-то", — рассказала девушка.

На месте трагедии зафиксированы следы крови и гильзы калибра 5,45 мм от АКС-74У "Ксюха". Фото © Telegram / SHOT

Как оказалось, Балишанский был известной фигурой в кругах столичных скейтеров. У него было прозвище Костя Switch за овладение техникой катания в switch-стойке — это когда спортсмен едет в зеркальной стойке, нетипичной для себя.

Напомним, днём 6 июня неизвестный расстрелял мужчину в московском районе Фили-Давыдково. Киллер не интересовался другими прохожими и преследовал именно свою цель. Убитым оказался 34-летний системный администратор столичной компании Константин Балишанский. Он также занимался скейтбордингом, в частности, стал первым скейтером в команде NikeSB Россия. Константина спонсировали компании Freestyle Dist и Elwood.