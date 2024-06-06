Киллер скрылся в лесу сразу после убийства на западе Москвы

Киллер, расстрелявший 34-летнего сисадмина в столичном районе Фили-Давыдково, скрылся в Матвеевском лесу сразу после убийства. По данным SHOT, оперативники сейчас прочёсывают лесной массив в четырёх километрах от места убийства.

Киллер, расстрелявший 34-летнего мужчину в столичном районе Фили-Давыдково. Фото © SHOT

Есть вероятность, что убийца не успел покинуть лес до того, как оцепили район. По другой версии, киллер мог запрыгнуть в чью-то машину, поэтому в районе также проверяются все транспортные средства.

Напомним, днём 6 июня неизвестный расстрелял мужчину в московском районе Фили-Давыдково. Киллер не интересовался другими прохожими и преследовал именно свою цель. Убитым оказался 34-летний системный администратор столичной компании Константин Балишанский. Он также занимался скейтбордингом, в частности стал первым скейтером в команде NikeSB Россия.

