Киллер скрылся в лесу сразу после убийства на западе Москвы
Киллер, расстрелявший 34-летнего сисадмина в столичном районе Фили-Давыдково, скрылся в Матвеевском лесу сразу после убийства. По данным SHOT, оперативники сейчас прочёсывают лесной массив в четырёх километрах от места убийства.
Киллер, расстрелявший 34-летнего мужчину в столичном районе Фили-Давыдково. Фото © SHOT
Есть вероятность, что убийца не успел покинуть лес до того, как оцепили район. По другой версии, киллер мог запрыгнуть в чью-то машину, поэтому в районе также проверяются все транспортные средства.
Напомним, днём 6 июня неизвестный расстрелял мужчину в московском районе Фили-Давыдково. Киллер не интересовался другими прохожими и преследовал именно свою цель. Убитым оказался 34-летний системный администратор столичной компании Константин Балишанский. Он также занимался скейтбордингом, в частности стал первым скейтером в команде NikeSB Россия.
Сейчас в столице объявлен план "Перехват", киллера разыскивают. Тем временем столичный СК сообщил о возбуждении уголовного дела по статьям "Убийство" и "Незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему".