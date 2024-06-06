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6 июня, 10:33

Life.ru публикует видео с задержанным в Москве киллером

Перед задержанием киллер около 15 раз выстрелил в полицейских в Москве

Предполагаемое оружие киллера, задержанного на западе Москвы. Фото © Telegram / Столичный СК

Предполагаемое оружие киллера, задержанного на западе Москвы. Фото © Telegram / Столичный СК

SHOT публикует видео с киллером, задержанным после убийства мужчины на западе Москвы. Он тяжело ранен и лежит на земле.

Киллер, задержанный в Москве. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, при задержании он оказал активное сопротивление и минимум 15 раз выстрелил в полицейских. Предварительно, при себе у киллера был АКС-74У, мачете, бинокль, несколько магазинов с патронами, карта, камуфляжная форма и полевая аптечка.

Предполагаемое оружие киллера, задержанного на западе Москвы. Фото © Telegram/Столичный СК

Предполагаемое оружие киллера, задержанного на западе Москвы. Фото © Telegram/Столичный СК

Life.ru публикует видео первых выстрелов киллера в мужчину в Москве
Life.ru публикует видео первых выстрелов киллера в мужчину в Москве

Напомним, днём 6 июня неизвестный расстрелял мужчину в московском районе Фили-Давыдково. Киллер не интересовался другими прохожими и преследовал именно свою цель. Убитым оказался 34-летний системный администратор столичной компании Константин Балишанский. Убийца с места преступления скрылся, для его поимки был объявлен план "Перехват". Киллер попался в районе Аминьевского шоссе, он оказал сопротивление при задержании и был ранен.

Александра Вишнякова
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