Life.ru публикует видео с задержанным в Москве киллером

SHOT публикует видео с киллером, задержанным после убийства мужчины на западе Москвы. Он тяжело ранен и лежит на земле.

По данным телеграм-канала, при задержании он оказал активное сопротивление и минимум 15 раз выстрелил в полицейских. Предварительно, при себе у киллера был АКС-74У, мачете, бинокль, несколько магазинов с патронами, карта, камуфляжная форма и полевая аптечка.