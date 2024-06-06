Life.ru публикует видео с задержанным в Москве киллером
Перед задержанием киллер около 15 раз выстрелил в полицейских в Москве
Предполагаемое оружие киллера, задержанного на западе Москвы. Фото © Telegram / Столичный СК
SHOT публикует видео с киллером, задержанным после убийства мужчины на западе Москвы. Он тяжело ранен и лежит на земле.
Киллер, задержанный в Москве. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, при задержании он оказал активное сопротивление и минимум 15 раз выстрелил в полицейских. Предварительно, при себе у киллера был АКС-74У, мачете, бинокль, несколько магазинов с патронами, карта, камуфляжная форма и полевая аптечка.
Предполагаемое оружие киллера, задержанного на западе Москвы. Фото © Telegram/Столичный СК
Напомним, днём 6 июня неизвестный расстрелял мужчину в московском районе Фили-Давыдково. Киллер не интересовался другими прохожими и преследовал именно свою цель. Убитым оказался 34-летний системный администратор столичной компании Константин Балишанский. Убийца с места преступления скрылся, для его поимки был объявлен план "Перехват". Киллер попался в районе Аминьевского шоссе, он оказал сопротивление при задержании и был ранен.