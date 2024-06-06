СК уточнил, что киллер, расстрелявший мужчину в Москве, ранен при задержании

Напомним, днём 6 июня неизвестный расстрелял мужчину в московском районе Фили-Давыдково. Киллер не интересовался другими прохожими и преследовал именно свою цель. Убитым оказался 34-летний системный администратор столичной компании Константин Балишанский. Он также занимался скейтбордингом, в частности стал первым скейтером в команде NikeSB Россия. Убийца с места преступления скрылся, для его поимки был объявлен план "Перехват". Киллер попался в районе Аминьевского шоссе, он оказал сопротивление при задержании. Ранее сообщалось, что убийца был ликвидирован.