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6 июня, 10:15

СК уточнил, что киллер, расстрелявший мужчину в Москве, ранен при задержании

Киллер, расстрелявший мужчину в столичном районе Фили-Давыдково, был ранен при задержании, уточняет Следственный комитет.

"Подозреваемый в убийстве на западе Москвы установлен, в ходе задержания он был ранен", — сообщает столичный ГСУ СК РФ.

В Прокуратуре Москвы уточнили, что подозреваемый 1988 года рождения.

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Life.ru публикует видео первых выстрелов киллера в мужчину в Москве

Напомним, днём 6 июня неизвестный расстрелял мужчину в московском районе Фили-Давыдково. Киллер не интересовался другими прохожими и преследовал именно свою цель. Убитым оказался 34-летний системный администратор столичной компании Константин Балишанский. Он также занимался скейтбордингом, в частности стал первым скейтером в команде NikeSB Россия. Убийца с места преступления скрылся, для его поимки был объявлен план "Перехват". Киллер попался в районе Аминьевского шоссе, он оказал сопротивление при задержании. Ранее сообщалось, что убийца был ликвидирован.

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Александра Вишнякова
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