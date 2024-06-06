Ликвидирован киллер, расстрелявший мужчину на западе Москвы

Убийца попался в районе Аминьевского шоссе, он прятался среди деревьев, а после обнаружения открыл огонь по сотрудникам полиции, но был обезврежен.

Напомним, днём 6 июня неизвестный расстрелял мужчину в московском районе Фили-Давыдково. Киллер не интересовался другими прохожими и преследовал именно свою цель. Убитым оказался 34-летний системный администратор столичной компании Константин Балишанский. Он также занимался скейтбордингом, в частности стал первым скейтером в команде "NikeSB Россия". Возбуждены уголовные дела об убийстве и незаконном хранении оружия.