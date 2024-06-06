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6 июня, 09:55
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Ликвидирован киллер, расстрелявший мужчину на западе Москвы

Ликвидирован киллер, расстрелявший мужчину в столичном районе Фили-Давыдково, сообщает источник SHOT.

Ликвидирован киллер, расстрелявший мужчину в столичном районе Фили-Давыдково. Видео © SHOT

Убийца попался в районе Аминьевского шоссе, он прятался среди деревьев, а после обнаружения открыл огонь по сотрудникам полиции, но был обезврежен.

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Напомним, днём 6 июня неизвестный расстрелял мужчину в московском районе Фили-Давыдково. Киллер не интересовался другими прохожими и преследовал именно свою цель. Убитым оказался 34-летний системный администратор столичной компании Константин Балишанский. Он также занимался скейтбордингом, в частности стал первым скейтером в команде "NikeSB Россия". Возбуждены уголовные дела об убийстве и незаконном хранении оружия.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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