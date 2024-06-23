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Регион
23 июня, 16:50
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"Работайте, братья": Двух боевиков ликвидировали, двух задержали в Махачкале

Двух боевиков ликвидировали, двух задержали в Махачкале

Сотрудники полиции, Дагестан, Махачкала. Обложка © ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев

Сотрудники полиции, Дагестан, Махачкала. Обложка © ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев

Двух боевиков только что ликвидировали в Махачкале, об этом сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев. Позже информацию официально подтвердили в МВД Дагестана.

Двух боевиков ликвидировали в Махачкале. Видео © SHOT

Кроме того, по предварительным данным, на пляже "Берёзка" в Махачкале задержали ещё двоих боевиков, которые устроили сегодняшнюю атаку. На видео видно, что отдыхающие в панике покидают пляж, а мужчина, снимающий кадры, подбадривает силовиков: "Работайте, братья".

Двух боевиков задержали в Махачкале. Видео © SHOT

Напавшие на полицейских в Махачкале попали на видео
Напавшие на полицейских в Махачкале попали на видео

Напомним, вечером 23 июня сразу несколько перестрелок произошло в Дагестане: неизвестные напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на пост ДПС в Махачкале. По последним данным, в результате атак погибли двое полицейских, ещё семь ранены. Также в Дербенте убит священник. Life.ru собрал всё, что известно об инцидентах на данный момент.

Александра Вишнякова
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