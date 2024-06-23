"Работайте, братья": Двух боевиков ликвидировали, двух задержали в Махачкале

Двух боевиков только что ликвидировали в Махачкале, об этом сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев. Позже информацию официально подтвердили в МВД Дагестана.

Двух боевиков ликвидировали в Махачкале. Видео © SHOT

Кроме того, по предварительным данным, на пляже "Берёзка" в Махачкале задержали ещё двоих боевиков, которые устроили сегодняшнюю атаку. На видео видно, что отдыхающие в панике покидают пляж, а мужчина, снимающий кадры, подбадривает силовиков: "Работайте, братья".

Двух боевиков задержали в Махачкале. Видео © SHOT