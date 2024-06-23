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23 июня, 17:31

В Дагестане введён режим контртеррористической операции после серии нападений

Режим контртеррористической операции (КТО) введён на всей территории Дагестана после нападений в Дербенте и Махачкале. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Работа полицейских и силовиков в Дагестане. Видео © SHOT

Сейчас проводятся мероприятия по поиску и нейтрализации боевиков, обстрелявших здания церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте.

Напавшие на полицейских в Махачкале попали на видео
Напавшие на полицейских в Махачкале попали на видео

Напомним, сразу в двух городах Дагестана были совершены теракты. В Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, там зверски расправились со священником, после чего подожгли здания и скрылись. Момент стрельбы по полицейским попал на видео. А в Махачкале совершено нападение на пост ДПС. По последним данным, в результате атак погибли двое полицейских, ещё семь ранены. Двоих террористов уже удалось ликвидировать. Life.ru собрал всё, что известно об инцидентах на данный момент.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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