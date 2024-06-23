Преступники, открывшие стрельбу в Махачкале, забаррикадировались в жилом доме. Об этом телеграм-каналу SHOT сообщили местные жители.

В Дербенте и Махачкале продолжается стрельба. На кадрах — Дербент. Видео © Telegram / SHOT

По информации свидетелей, стрельба в Махачкале продолжается. Открывшие стрельбу преступники скрылись в одном из жилых домов. Находятся ли внутри мирные жители, не уточняется.