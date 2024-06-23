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23 июня, 18:07

Открывшие стрельбу в Махачкале забаррикадировались в жилом доме

SHOT: Открывшие стрельбу в Махачкале забаррикадировались в жилом доме

Преступники, открывшие стрельбу в Махачкале, забаррикадировались в жилом доме. Об этом телеграм-каналу SHOT сообщили местные жители.

В Дербенте и Махачкале продолжается стрельба. На кадрах — Дербент. Видео © Telegram / SHOT

По информации свидетелей, стрельба в Махачкале продолжается. Открывшие стрельбу преступники скрылись в одном из жилых домов. Находятся ли внутри мирные жители, не уточняется.

Нападения в Дагестане 23 июня: что известно
Нападения в Дагестане 23 июня: что известно

Напомним, 23 июня сразу в двух городах Дагестана были совершены теракты. В Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, там зверски расправились со священником, после чего подожгли здания и скрылись. Момент стрельбы по полицейским попал на видео. В Махачкале совершено нападение на пост ДПС. Двоих террористов уже удалось ликвидировать. По последним данным, шесть полицейских погибли, 12 ранены в результате нападений в Дагестане.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
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