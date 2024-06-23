Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 18:03

Муфтият Дагестана: Радикалам не удастся разжечь межконфессиональные войны

Муфтий Дагестана Ахмед Магомедович Абдулаев. Обложка © Telegram / Муфтият РД

Муфтий Дагестана Ахмед Магомедович Абдулаев. Обложка © Telegram / Муфтият РД

Радикалы хотят разжечь в России межрелигиозные войны, но никакие провокации не смогут этого сделать. Об этом заявил муфтий Дагестана Ахмед Магомедович Абдулаев, комментируя террористические нападения на церковь, синагогу и пост ДПС в республике.

"Эти нападения именно в дни церковных служений имели место и прежде в других храмах Кавказа. Радикалы хотят всеми силами столкнуть нас лбами и сжечь межконфессиональные мосты. Но им этого не удастся. Мы верно хранили традиции мира испокон веков, и такого не было и не будет, чтобы мусульмане нападали на представителей других конфессий", — говорится в сообщении.

Он отметил, что Россия сейчас проводит специальную военную операцию (СВО), поэтому подобные провокации — желание врагов разжечь войну любыми способами.

Нападения в Дагестане 23 июня: что известно
Нападения в Дагестане 23 июня: что известно

Как сообщал Life.ru, сразу в двух городах Дагестана были совершены теракты. В Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, где убили священника и охранника, после чего подожгли здания и скрылись. В Махачкале преступники напали на пост ДПС. По последним данным, шесть полицейских погибли, 12 ранены. Двоих террористов уже удалось ликвидировать. В регионе введён режим КТО.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Нападения в Дагестане
  • Религия
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров