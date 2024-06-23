Муфтият Дагестана: Радикалам не удастся разжечь межконфессиональные войны
Муфтий Дагестана Ахмед Магомедович Абдулаев. Обложка © Telegram / Муфтият РД
Радикалы хотят разжечь в России межрелигиозные войны, но никакие провокации не смогут этого сделать. Об этом заявил муфтий Дагестана Ахмед Магомедович Абдулаев, комментируя террористические нападения на церковь, синагогу и пост ДПС в республике.
"Эти нападения именно в дни церковных служений имели место и прежде в других храмах Кавказа. Радикалы хотят всеми силами столкнуть нас лбами и сжечь межконфессиональные мосты. Но им этого не удастся. Мы верно хранили традиции мира испокон веков, и такого не было и не будет, чтобы мусульмане нападали на представителей других конфессий", — говорится в сообщении.
Он отметил, что Россия сейчас проводит специальную военную операцию (СВО), поэтому подобные провокации — желание врагов разжечь войну любыми способами.
Как сообщал Life.ru, сразу в двух городах Дагестана были совершены теракты. В Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, где убили священника и охранника, после чего подожгли здания и скрылись. В Махачкале преступники напали на пост ДПС. По последним данным, шесть полицейских погибли, 12 ранены. Двоих террористов уже удалось ликвидировать. В регионе введён режим КТО.