В Махачкале ликвидированы четверо террористов
Силовики ликвидировали в Махачкале четырёх террористов, которые сегодня вечером устроили атаки. Об этом сообщает МВД по Республике Дагестан.
"По информации на данный момент: в Махачкале правоохранителями ликвидированы четыре боевика", — говорится в заявлении.
Напомним, сразу в двух городах Дагестана 23 июня были совершены теракты. В Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, там зверски расправились со священником, после чего подожгли здания и устроили перестрелку с полицией. А в Махачкале совершено нападение на пост ДПС. По последним данным, в результате атак погибло девять человек, из них семь — правоохранители, ещё 25 человек пострадали. Оставшихся террористов сейчас пытаются задержать: и в Махачкале, и в Дербенте звучит стрельба. Life.ru собрал всё, что известно об инцидентах на данный момент.
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