Ни веры, ни нации, ни мужского достоинства: Кадыров предложил помочь в поиске террористов в Дагестане
Кадыров счёл теракты в Дагестане подлой провокацией и попыткой внести разлад
Террористы, напавшие на церковь, синагогу и пост ДПС в Дагестане, пытаются разжечь межконфессиональную рознь. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Террористы в очередной раз показали свою истинную подлую и трусливую сущность. При этом, как всегда, в качестве жертв они выбрали безоружных и беззащитных людей. Убили больного старого священника, как последние трусы. Случившееся выглядит подлой провокацией и попыткой внести разлад между конфессиями", — написал Кадыров в своём телеграм-канале.
Он отметил, что у преступников, совершающих такого рода нападения, нет ни веры, ни нации, ни мужского достоинства. По словам главы республики, на подобные злодеяния могут пойти только нелюди, которых нужно ликвидировать на месте.
Кадыров выразил слова соболезнования родственникам погибших, а также заявил, что Чечня готова помочь в поимке террористов.
Как сообщал Life.ru, 23 июня сразу в двух городах Дагестана были совершены теракты. В Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, где убили священника, перерезав ему горло, а также расстреляли охранника. Потом они подожгли здания и скрылись. В Махачкале преступники напали на пост ДПС. По последним данным, шесть полицейских погибли, 12 ранены в результате нападений. Двоих террористов уже удалось ликвидировать. Другие преступники забаррикадировались в жилом доме.
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