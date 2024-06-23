Ни веры, ни нации, ни мужского достоинства: Кадыров предложил помочь в поиске террористов в Дагестане

Террористы, напавшие на церковь, синагогу и пост ДПС в Дагестане, пытаются разжечь межконфессиональную рознь. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Террористы в очередной раз показали свою истинную подлую и трусливую сущность. При этом, как всегда, в качестве жертв они выбрали безоружных и беззащитных людей. Убили больного старого священника, как последние трусы. Случившееся выглядит подлой провокацией и попыткой внести разлад между конфессиями", — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Он отметил, что у преступников, совершающих такого рода нападения, нет ни веры, ни нации, ни мужского достоинства. По словам главы республики, на подобные злодеяния могут пойти только нелюди, которых нужно ликвидировать на месте.