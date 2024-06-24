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Регион
24 июня, 03:40

В США возмутились ударам по Севастополю и заявили, что такого быть не должно

Тейлор-Грин: Ударов, подобных нанесённым по Севастополю, быть не должно

Таких ударов, какие были нанесены по мирным жителям Севастополя ракетами АТACMS, быть не должно. Об этом в соцсети X написала член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин.

"Такого не должно происходить. Представьте, если бы Россия, используя российский спутник, применила кластерный боеприпас для удара по пляжу во Флориде", — заявила Тейлор-Грин.

По её словам, единственная граница, которую американским Вооружённым силам следует защищать, — это граница Соединённых Штатов.

Пентагон не стал комментировать обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Пентагон не стал комментировать обстрел Севастополя ракетами ATACMS

Напомним, ВСУ атаковали ракетами Севастополь. Погибло четыре человека, включая двоих детей. Пострадал 151 человек. В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин после ЧП находится на постоянной связи с военными. 24 июня в Севастополе объявлено днём траура.

Обложка ©

Unsplash / Kyle Mills

Анатолий Симоненко
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