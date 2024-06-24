В США возмутились ударам по Севастополю и заявили, что такого быть не должно
Тейлор-Грин: Ударов, подобных нанесённым по Севастополю, быть не должно
Таких ударов, какие были нанесены по мирным жителям Севастополя ракетами АТACMS, быть не должно. Об этом в соцсети X написала член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин.
"Такого не должно происходить. Представьте, если бы Россия, используя российский спутник, применила кластерный боеприпас для удара по пляжу во Флориде", — заявила Тейлор-Грин.
По её словам, единственная граница, которую американским Вооружённым силам следует защищать, — это граница Соединённых Штатов.
Напомним, ВСУ атаковали ракетами Севастополь. Погибло четыре человека, включая двоих детей. Пострадал 151 человек. В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин после ЧП находится на постоянной связи с военными. 24 июня в Севастополе объявлено днём траура.
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