Американский экс-офицер направит послу данные об ударе по Севастополю

Отставной офицер Вооружённых сил США Скотт Беннетт сообщил о намерении отправить американскому послу в Москве Линн Трейси отчёт с данными об атаке Севастополя. В настоящий момент бывший военный собирает необходимые документы и свидетельства, сообщил RT со ссылкой на заявление ветерана армии.

По словам американца, он твёрдо намерен добиться расследования произошедшего. Беннетт подчеркнул, что его также интересует мнение властей США о причастности к военным преступлениям киевского режима, которые совершаются с использованием продукции компании Lockheed Martin и другого западного оружия.