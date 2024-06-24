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24 июня, 04:10

Американский экс-офицер направит послу данные об ударе по Севастополю

Ветеран ВС США Беннетт направит послу в РФ Трейси данные об обстреле Севастополя

Отставной офицер Вооружённых сил США Скотт Беннетт сообщил о намерении отправить американскому послу в Москве Линн Трейси отчёт с данными об атаке Севастополя. В настоящий момент бывший военный собирает необходимые документы и свидетельства, сообщил RT со ссылкой на заявление ветерана армии.

По словам американца, он твёрдо намерен добиться расследования произошедшего. Беннетт подчеркнул, что его также интересует мнение властей США о причастности к военным преступлениям киевского режима, которые совершаются с использованием продукции компании Lockheed Martin и другого западного оружия.

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Вооружённые силы Украины ударили по пляжу Севастополя американскими ракетами ATACMS 23 июня, ранив 151 и убив шестерых отдыхающих. Пентагон не стал комментировать военное преступление киевского режима, а вот в Конгрессе произошедшее сочли недопустимым.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Илья Пушкарев
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