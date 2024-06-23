"Думали, что учения": Герои, спасавшие людей в Севастополе, рассказали о первых минутах атаки ВСУ
SHOT: Очевидцы спасали раненых на пляже в Севастополе после атаки ВСУ
Во время украинской атаки на Севастополь десятки человек самоотверженно бросились на помощь пострадавшим. Одни встречали и направляли медиков, другие реанимировали людей сами, но по итогу силами отдыхающих была спасена не одна жизнь. Кадры с места событий публикует SHOT.
Очевидцы направляют скорую на выезд с пляжа в Учкуевке после атаки ВСУ на Севастополь. Фото © SHOT
По словам очевидцев, больше всего пострадали люди, которые в момент удара были в воде или загорали на берегу. Многие из раненых получили травмы ног, кто-то не успел выбежать из моря. Женщине на фото осколок попал в голову, но благодаря неравнодушным, которые позвали медиков, она выжила и сейчас находится в больнице под присмотром врачей.
"Мы сначала думали, что это учения. Потом начали взрываться кассеты. Мы побежали к несущей стене, чуть дальше кассета упала на пляж. Я постаралась помочь пострадавшим, отдала свою воду, полотенце", — рассказала Ирина из Оренбургской области, отдыхавшая в момент атаки в Учкуевке.
Напомним, сегодня ВСУ ударили по Севастополю. По последней информации, жертвами украинской атаки стали пять человек, среди которых трое детей. Число пострадавших достигло 124. В российском МИД отметили, что Москва собирается ответить на обстрел города со стороны киевского режима в военном и правовом поле. 24 июня объявлено днём траура в Севастополе, а также по всему Крыму.