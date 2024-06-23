"Думали, что учения": Герои, спасавшие людей в Севастополе, рассказали о первых минутах атаки ВСУ

Во время украинской атаки на Севастополь десятки человек самоотверженно бросились на помощь пострадавшим. Одни встречали и направляли медиков, другие реанимировали людей сами, но по итогу силами отдыхающих была спасена не одна жизнь. Кадры с места событий публикует SHOT.

Очевидцы спасают раненых на пляже в Учкуевке после атаки ВСУ на Севастополь. Фото © SHOT

Очевидцы направляют скорую на выезд с пляжа в Учкуевке после атаки ВСУ на Севастополь. Фото © SHOT

Очевидцы спасают раненых на пляже в Учкуевке после атаки ВСУ на Севастополь. Фото © SHOT

По словам очевидцев, больше всего пострадали люди, которые в момент удара были в воде или загорали на берегу. Многие из раненых получили травмы ног, кто-то не успел выбежать из моря. Женщине на фото осколок попал в голову, но благодаря неравнодушным, которые позвали медиков, она выжила и сейчас находится в больнице под присмотром врачей.