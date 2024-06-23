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23 июня, 15:25

"Думали, что учения": Герои, спасавшие людей в Севастополе, рассказали о первых минутах атаки ВСУ

SHOT: Очевидцы спасали раненых на пляже в Севастополе после атаки ВСУ

Во время украинской атаки на Севастополь десятки человек самоотверженно бросились на помощь пострадавшим. Одни встречали и направляли медиков, другие реанимировали людей сами, но по итогу силами отдыхающих была спасена не одна жизнь. Кадры с места событий публикует SHOT.

Очевидцы спасают раненых на пляже в Учкуевке после атаки ВСУ на Севастополь. Фото © SHOT

Очевидцы спасают раненых на пляже в Учкуевке после атаки ВСУ на Севастополь. Фото © SHOT

Очевидцы направляют скорую на выезд с пляжа в Учкуевке после атаки ВСУ на Севастополь. Фото © SHOT

Очевидцы спасают раненых на пляже в Учкуевке после атаки ВСУ на Севастополь. Фото © SHOT

Очевидцы спасают раненых на пляже в Учкуевке после атаки ВСУ на Севастополь. Фото © SHOT

По словам очевидцев, больше всего пострадали люди, которые в момент удара были в воде или загорали на берегу. Многие из раненых получили травмы ног, кто-то не успел выбежать из моря. Женщине на фото осколок попал в голову, но благодаря неравнодушным, которые позвали медиков, она выжила и сейчас находится в больнице под присмотром врачей.

"Мы сначала думали, что это учения. Потом начали взрываться кассеты. Мы побежали к несущей стене, чуть дальше кассета упала на пляж. Я постаралась помочь пострадавшим, отдала свою воду, полотенце", — рассказала Ирина из Оренбургской области, отдыхавшая в момент атаки в Учкуевке.

Стала известна точка запуска украинских ракет по Севастополю
Стала известна точка запуска украинских ракет по Севастополю

Напомним, сегодня ВСУ ударили по Севастополю. По последней информации, жертвами украинской атаки стали пять человек, среди которых трое детей. Число пострадавших достигло 124. В российском МИД отметили, что Москва собирается ответить на обстрел города со стороны киевского режима в военном и правовом поле. 24 июня объявлено днём траура в Севастополе, а также по всему Крыму.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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