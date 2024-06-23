Стала известна точка запуска украинских ракет по Севастополю

ВСУ атаковали Севастополь из района Николаева. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

"Предварительно, район пуска был из Николаева", — сказал собеседник агентства, отметив, что сейчас решается вопрос с уничтожением расчёта, который устроил теракт.