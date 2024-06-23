Стала известна точка запуска украинских ракет по Севастополю
ТАСС: Ракеты по Севастополю украинский режим запускал из района Николаева
ВСУ атаковали Севастополь из района Николаева. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.
"Предварительно, район пуска был из Николаева", — сказал собеседник агентства, отметив, что сейчас решается вопрос с уничтожением расчёта, который устроил теракт.
Напомним, сегодня ВСУ совершили ракетный удар по Севастополю. По последней информации, жертвами украинской атаки стали пять человек, среди которых трое детей. Число пострадавших достигло 124. В российском МИД отметили, что Москва собирается ответить на обстрел города со стороны киевского режима в военном и правовом поле.
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