Крым вслед за братским Севастополем объявил 24 июня днём траура

Крым объявил 24 июня днём траура после гибели людей в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь. В республике будут отменены все культурно-массовые, спортивные и развлекательные мероприятия. Об этом написал в телеграм-канале глава региона Сергей Аксёнов.

"Крым скорбит вместе с братским Севастополем. Ещё раз выражаю самые глубокие соболезнования всем пострадавшим от варварской, бессовестной террористической атаки ВСУ. У этих зверей не осталось ничего святого — ни веры, ни души. Одно слово — террористы", — говорится в тексте.