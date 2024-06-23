Крым вслед за братским Севастополем объявил 24 июня днём траура
Пляж Севастополя. Обложка © ГУ МЧС России по городу Севастополю
Крым объявил 24 июня днём траура после гибели людей в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь. В республике будут отменены все культурно-массовые, спортивные и развлекательные мероприятия. Об этом написал в телеграм-канале глава региона Сергей Аксёнов.
"Крым скорбит вместе с братским Севастополем. Ещё раз выражаю самые глубокие соболезнования всем пострадавшим от варварской, бессовестной террористической атаки ВСУ. У этих зверей не осталось ничего святого — ни веры, ни души. Одно слово — террористы", — говорится в тексте.
Напомним, сегодня ВСУ атаковали Севастополь пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боеголовками. Средства ПВО уничтожили четыре из них, боевая часть последней разорвалась над городом. Число пострадавших уже достигло 124 человек, среди них 27 несовершеннолетних. По последним данным, погибли пять человек, среди них трое детей, самому младшему — два года. Власти Севастополя объявили 24 июня днём траура.