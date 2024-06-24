В Подмосковье приспустили флаги в знак скорби по жертвам бесчеловечной атаки на Севастополь

Подмосковье приспустило флаги в день траура, который был объявлен в Севастополе после ракетной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) 23 июня. Московская область готова оказать необходимую помощь пострадавшим и принять их у себя, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

"Хочу начать с событий, которые были и вчера, и позавчера. Мы все прекрасно видим уровень террористических угроз, уровень агрессии западных сил, в том числе на наши мирные города. Вы знаете, что сегодня в Севастополе объявлен траур. Мы тоже, безусловно, солидарны и приспустили флаги", — пояснил Воробьёв на заседании областного правительства, его цитирует 360.ru.

Губернатор региона отметил: всё, что касается безопасности, на сегодняшний день имеет принципиально важное значение. По его словам, ВСУ совершили террористический акт против мирного населения Севастополя. Воробьёв дополнил, что Московская область выражает искренние соболезнования и скорбит вместе с жителями города.