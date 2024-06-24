В Подмосковье приспустили флаги в знак скорби по жертвам бесчеловечной атаки на Севастополь
Губернатор Воробьёв: В Подмосковье приспустили флаги из-за траура в Севастополе
Подмосковье приспустило флаги в день траура, который был объявлен в Севастополе после ракетной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) 23 июня. Московская область готова оказать необходимую помощь пострадавшим и принять их у себя, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
"Хочу начать с событий, которые были и вчера, и позавчера. Мы все прекрасно видим уровень террористических угроз, уровень агрессии западных сил, в том числе на наши мирные города. Вы знаете, что сегодня в Севастополе объявлен траур. Мы тоже, безусловно, солидарны и приспустили флаги", — пояснил Воробьёв на заседании областного правительства, его цитирует 360.ru.
Губернатор региона отметил: всё, что касается безопасности, на сегодняшний день имеет принципиально важное значение. По его словам, ВСУ совершили террористический акт против мирного населения Севастополя. Воробьёв дополнил, что Московская область выражает искренние соболезнования и скорбит вместе с жителями города.
"Раненым — скорейшего выздоровления. Подмосковье готово оказать всю необходимую помощь, в том числе принять пострадавших", — написал Воробьёв в телеграм-канале.
Напомним, вчера, 23 июня, ВСУ нанесли террористические удары по Севастополю американскими ракетами ATACMS. В результате погибло четыре человека и пострадало 153, 82 из которых были госпитализированы. В понедельник, 24 июня, в Крыму и Севастополе день траура. В США высказали своё недовольство тем, что удар был нанесён их ракетами. Пентагон не стал комментировать военное преступление киевского режима, а в Конгрессе произошедшее назвали недопустимым.
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