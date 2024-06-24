Мурашко раскрыл детали о пострадавших в Севастополе и Дагестане

В стационарах Дагестана после терактов находится 18 человек. Как подчеркнул глава Минздрава Михаил Мурашко, им оказывается вся необходимая помощь.

Кроме того, министр рассказал о пострадавших в результате атаки ВСУ на Севастополь. По его словам, 14 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. При этом 22 пострадавших, среди которых 11 детей, эвакуируют в московские и федеральные медцентры. Как уточнила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, двое детей, пострадавших в Севастополе, находятся в крайне тяжёлом состоянии, шестеро в реанимации.

"Всю ночь в Севастополе работала сводная бригада врачей Минздрава. Они осмотрели всех раненых — принято решение о транспортировке наиболее тяжёлых пациентов в Москву, в федеральные клиники. В столицу направят 12 детей, двое из них — на аппарате ИВЛ", — написала она в телеграм-канале.

Львова-Белова добавила, что следит за семьёй, где у мальчика погибла мама, а сестра и отец получили ранения. При этом папа в тяжёлом состоянии. Его доставят в Москву вместе с сыном.