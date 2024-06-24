Мурашко раскрыл детали о пострадавших в Севастополе и Дагестане
Мурашко: В Дагестане 18 человек находятся в стационаре после терактов
В стационарах Дагестана после терактов находится 18 человек. Как подчеркнул глава Минздрава Михаил Мурашко, им оказывается вся необходимая помощь.
Кроме того, министр рассказал о пострадавших в результате атаки ВСУ на Севастополь. По его словам, 14 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. При этом 22 пострадавших, среди которых 11 детей, эвакуируют в московские и федеральные медцентры. Как уточнила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, двое детей, пострадавших в Севастополе, находятся в крайне тяжёлом состоянии, шестеро в реанимации.
"Всю ночь в Севастополе работала сводная бригада врачей Минздрава. Они осмотрели всех раненых — принято решение о транспортировке наиболее тяжёлых пациентов в Москву, в федеральные клиники. В столицу направят 12 детей, двое из них — на аппарате ИВЛ", — написала она в телеграм-канале.
Львова-Белова добавила, что следит за семьёй, где у мальчика погибла мама, а сестра и отец получили ранения. При этом папа в тяжёлом состоянии. Его доставят в Москву вместе с сыном.
"Скорбим вместе. Сегодня день траура в Севастополе и Крыму. Среди погибших в результате ракетной атаки два ребёнка двух и девяти лет. Это невосполнимая утрата для родных и близких", — указала детский омбудсмен.
Как сообщал Life.ru, накануне в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Боевики пытались скрыться, однако были заблокированы полицией и ликвидированы. По последним данным, в результате нападений террористов погибли 15 полицейских, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. При этом ликвидировано пять человек, которые причастны к совершению преступления. Их личности установлены. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Кроме того, в Дагестане объявлен трёхдневный траур, который продлится с 24-го по 26 июня. Выяснилось, что боевики планировали теракты в течение месяца. Позднее МВД опубликовало список полицейских, убитых при защите мирных жителей от террористов.
Кроме того, 23 июня ВСУ нанесли террористические удары по Севастополю американскими ракетами ATACMS. В результате погибло четыре человека и пострадало 153 человека, 82 из которых были госпитализированы. В понедельник, 24 июня, в Крыму и Севастополе день траура. В США высказали своё недовольство тем, что удар был нанесён их ракетами. Пентагон не стал комментировать военное преступление киевского режима, а в Конгрессе произошедшее назвали недопустимым.
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