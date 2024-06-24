Что известно об уничтоженном в Махачкале бойце ММА Кагирове и как он связан с экс-мэром столицы Дагестана Одним из террористов, которого уничтожили силовики Дагестана, оказался боец ММА Гаджимурад Кагиров. Его двоюродный дядя — бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев, осуждённый за кражу земельных участков. Чем ещё известно это семейство? 24 июня, 11:26 Обложка © Telegram / SHOT, Mash

Кто такой Кагиров

28-летний Гаджимурад Кагиров, как и братья Омаровы, родственник влиятельных в Махачкале людей: бандит оказался двоюродным племянником бывшего мэра столицы республики Мусы Мусаева. По некоторым данным, в своё время дядя пристроил его своим личным водителем-охранником. Как и Омаровы, Кагиров уроженец Сергокалинского района Дагестана, он мастер спорта по вольной борьбе, боец ММА.

В 2021 году на соревнованиях Кагиров представлял Школу единоборств им. Абдулманапа Нурмагомедова, воспитанником которой он являлся. Кроме того, спортсмен был членом бойцовского клуба Eagles FC, принадлежащего сыну Нурмагомедова Хабибу. За свою карьеру там он провёл два боя в ММА и оба выиграл.

Гаджимурад Кагиров. Фото © Telegram / SHOT

Сейчас следователи считают, что он мог быть координатором террористической ячейки, которая, по предварительным данным, насчитывала шесть человек во главе с братьями Омаровыми.

На момент смерти Кагиров был прописан в селе Сергокала на улице Манапова. В последние годы был хроническим должником: после него осталось три исполнительных производства ФССП на сумму около 70 тыс. рублей — это неплатежи по кредитам.

Долги Кагирова, которые безуспешно пытались взыскать дагестанские судебные приставы. Фото © fssp.gov.ru

Что известно о семье Мусаевых

Мусаев в Дагестане личность хорошо известная. В 2018 году его осудили по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным следствия, Мусаев "перестарался" при выделении пяти земельных участков юридическим и физическим лицам. Нанесённый ущерб суд оценил в 48 млн рублей, а самого экс-мэра осудил на четыре года лишения свободы с запретом три года занимать должность на государственной и муниципальной службе.

Двумя годами ранее — в 2016 году — местные правоохранители пытались задержать его сына, сотрудника таможни Бадрудина Мусаева, за опасную езду по Махачкале. Когда гаишники тормознули его машину в центре дагестанской столицы, Бадрудин вместе с сидевшим в автомобиле приятелем накинулись на полицейских, отобрали табельный пистолет и пытались угнать их служебную машину.

Следователи Следственного комитета предъявили Мусаеву-младшему обвинение по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей). По этой статье ему светило до десяти лет лишения свободы, однако Советский суд Махачкалы полностью оправдал гонщика. Лишь спустя несколько месяцев дело удалось вернуть на новое рассмотрение, которое закончилось новым приговором, к двум с половиной годам лишения свободы и штрафу Бадрудина Мусаева приговорили уже заочно, поскольку к этому времени преступник исчез.

Позже стало понятно куда: по данным кавказских СМИ, в декабре 2018 года сына экс-мэра Махачкалы задержали грузинские правоохранители в Батуми. Мусаев и его сообщник, гражданин Грузии, по одной версии, ворвались в один из хостелов города и под видом полицейских попытались ограбить постояльцев. По другой — его задержали с крупной партией наркотиков.

Авторы Евгений Кузнецов