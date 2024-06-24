Банкир для террористов: Новые подробности из жизни главы района Магомеда Омарова, чьи сыновья устроили бойню в Махачкале Спецслужбы задержали главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. По данным телеграм-канала SHOT, его сыновья Осман и Адиль напали на полицейских в Махачкале. Похоже, что Омаров раньше был банкиром и его уже подозревали в помощи террористам. 23 июня, 21:10 Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров. Обложка © Администрация Сергокалинского района

Лишь в полночь в Дагестане закончился активный этап КТО. Были уничтожены шестеро боевиков, в том числе Осман и Адиль Омаровы, все уроженцы Сергокалы. Спецслужбы считают, что глава района Магомед Омаров был главарём террористов. Сам он задержан в своём доме, причём со стрельбой. Когда силовики пытались вывезти его из Сергокалинского района, на них напали его сообщники и попытались его отбить.

По последним данным, во время терактов в Дагестане 11 силовиков убиты, 13 ранены. Количество пострадавших увеличилось до 34 человек, из них 27 представителей правоохранительных органов.

Магомеду Омарову 63 года, судя по официальной биографии, он выпускник Дагестанского сельскохозяйственного института. Сразу после окончания в 1986 году год проработал в совхозе "Губденский" Карабудахкентского района, а дальше начал продвигаться по партийной линии — с 1987 по 1990 год был заведующим отделом Сергокалинского райкома комсомола, после этого год работал инструктором в местном райкоме КПСС.

Как указано на официальном сайте администрации Сергокалинского района, после крушения СССР Магомед Омаров ушёл в коммерцию и с 1993 года по 2007 год работал в банковских структурах. Лайф нашёл его полного тёзку в ЕГРЮЛ: Омаров Магомед Амирович занимал должность председателя правления банка "Эльбин", штаб-квартира которого находилась в Махачкале.

Банк "Эльбин" был лишён лицензии Центробанком РФ ещё в апреле 2018 года после того, как регулятором были выявлены "многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю".

Известно, что контролёры ЦБ РФ неоднократно ловили "Эльбин" на операциях по обмену валют без соответствующего оформления в бухгалтерских документах. Иными словами, кредитная организация, имеющая 22 филиала (включая Москву), работала "вчёрную".

С апреля 2013 года банк привлекался к административной ответственности, однако руководство и собственники "Эльбина" так и не предприняли мер по нормализации своей деятельности. С 2018 года учреждение находится в процессе банкротства.

МахачкалаУлица Пирогова, 2 на карте Махачкалы — Яндекс Карты В просторных квартирах 134 и 132 квадратных метра здесь регистрировались Магомед и Осман Омаровы

Известно, что банк учредил на паевой основе в 1993 году бизнесмен и экс-министр финансов Дагестана, депутат Госдумы I и II созывов Гамид Гамидов. В 1998 году организационно-правовая форма банка была изменена на закрытое акционерное общество, а с 2003 года банк осуществлял свою деятельность в форме открытого акционерного общества. В сентябре 2017 года сменил организационную форму на АО. Среди его учредителей есть 67-летняя Екатерина Омарова. Возможно, она приходится родственницей главе Сергокалинского района.

Сам Магомед Омаров в 2007 году стал депутатом Народного собрания Республики Дагестан, через год — в январе 2008 года — стал заместителем председателя Комитета по экономической политике, а с октября 2010 года был избран главой Сергокалинского муниципального района.

Магомед Омаров был зарегистрирован в Махачкале в новостройке по улице Пирогова. Здесь расположена просторная квартира площадью 134 квадратных метра. В том же доме регистрировался и один из его сыновей — 31-летний Осман, у него квартира на пару квадратов меньше. Сын также зарегистрирован в ЕГРЮЛ, у него ИП по разведению коз и овец, а кроме этого его полный тезка возглавлял крестьянско-фермерское хозяйство, занимавшееся выращиванием плодовых деревьев, кустарников и орехов.

В последнее время Омаров-старший указывал адрес в селе Сергокала — здесь на улице Будённого находится большой двухэтажный дом площадью 360 квадратов, стоящий на участке в 10 соток. Похоже, именно этот дом брали штурмом силовики, а позже здесь проводили обыски.

Второй сын — Адиль — по предварительным данным, ему или 35, или 37 лет — в последнее время его полный тёзка мог регистрироваться в Кизилюрте и был хорошо знаком местным судебным приставам как многократный должник по небольшим суммам.

Мог ли глава района в Дагестане был главарём боевиков? 0 Запросто мог сколотить собственную банду Вряд ли, скорее всего это был выбор сыновей Пусть это выяснят спецслужбы

Авторы Евгений Кузнецов