Кто стоит за терактами в Дагестане и как они могут быть связаны с ВСУ и спецслужбами Запада В Дагестане введён режим КТО. Террористы-ваххабиты напали на церковь и синагогу в Дербенте, убив настоятеля, охранника и одиннадцать полицейских. Число пострадавших увеличилось до 34 человек, из них 27 силовики. Что об этом известно? 23 июня, 21:06 Кто стоит за терактами в Дагестане и как они могут быть связаны с ВСУ и спецслужбами Запада. Обложка © Telegram / SHOT

Что случилось в Дагестане

Сразу три населённых пункта Дагестана подверглись нападению боевиков. В Дербенте террористы напали на православный храм и убили 66-летнего священника. Предварительно известно, что отцу Николаю (Котельникову) перерезали горло. Также погиб охранник, который пытался остановить преступников. Напали они и на синагогу. Её изрисовали надписями, отсылающими к радикальному исламу, и подожгли.

По словам очевидцев, в центре Дербента, который находится в 130 км от Махачкалы, идёт операция по ликвидации боевиков около церкви. Видео © Telegram / SHOT

В Махачкале террористы сначала напали на пост ДПС, убив полицейских. В столице Дагестана также была совершена атака на православный храм. Около 30 человек нашли в нём укрытие от нападавших. В селе Сергокалы группа боевиков обстреляла полицейскую машину. У правоохранителей есть раненые.

В общей сложности среди силовиков за сегодняшний день 11 убитых и минимум 12 раненых. Ранения получили и мирные жители. К вечеру удалось ликвидировать пять боевиков, а некоторых удалось взять живыми. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ "Террористический акт".

Кто стоит за терактами

На появившихся в Сети кадрах видно, кто открыл стрельбу. Нападавшие не прятали свои лица — возможно, считали, что им удастся скрыться. Среди террористов опознали сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова — Османа и Адиля Омаровых. У него дома прошли обыски. Как выяснилось позже, когда силовики задержали Омарова, боевики обстреляли машину оперативников в Сергокалинском районе и попытались его отбить. Не исключено, что именно глава района руководил ячейкой боевиков.

По предварительной информации, на кадрах — напавшие на полицейских в Махачкале. Фото © Telegram / SHOT

В подготовке боевиков могли участвовать спецслужбы Украины и стран НАТО, считает депутат Государственной думы Абдулхаким Гаджиев.

— На фоне успехов наших войск в зоне СВО это попытка раскачать ситуацию в нашей стране изнутри. Безусловно, это теракт под прикрытием псевдорелигиозных лозунгов. Сил и средств у правоохранительных органов достаточно. Ситуация в республике под контролем, — написал парламентарий в своём телеграм-канале.

Схожую позицию выразил и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. "Теперь все они — американские власти, бандеровский режим и безумные фанатики — ничем для нас не отличаются", — заметил он.

Кадр, сделанный рядом с синагогой в Дербенте, где убит полицейский. Фото © Telegram / SHOT

Стоит напомнить, что теракт в "Крокус сити холле" 22 марта осуществили исламские радикалы, но, как стало известно позже, действовали они по указке Киева. Они тоже не скрывали свои лица, а потом ехали в сторону Украины. Понятно, что от Дагестана до Незалежной далеко, но до Грузии и Азербайджана рукой подать.

Автор канала "Архангел спецназа" изучил тактику террористов, действовавших в Дербенте, и пришёл к выводу, что боевики проходили подготовку на полигоне. Они имеют опыт обращения с оружием, держат сектора, работают двойкой и многое другое, говорящее об их обучении.

Силовики с собаками обыскивают автомобиль, на котором приехали террористы. Видео © Telegram / SHOT

Почему теракт произошёл 23 июня

23 июня может быть не случайным днём для нападения на Дагестан. Ранее киевский режим осуществил обстрел пляжей Севастополя, где среди жертв и пострадавших большое количество детей. В православном календаре 23 июня — День Святой Троицы. Вероятно, нападая на православный храм и поджигая синагогу, исполнители теракта выполняли заказ по разжиганию ненависти среди верующих разных конфессий.

— Террористы в очередной раз показали свою истинную подлую и трусливую сущность. При этом, как всегда, в качестве жертв они выбрали безоружных и беззащитных людей. Убили больного старого священника, как последние трусы. Случившееся выглядит подлой провокацией и попыткой внести разлад между конфессиями, — заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Да и места для терактов, Крым и Дагестан, тоже могут быть выбраны неслучайно. По мнению экспертов, эти регионы "самые горячие", а те, кто координирует такие действия, стараются повысить градус напряжённости.

Двое боевиков задержаны на пляже "Берёзка" в Махачкале. Видео © Telegram / SHOT

Россия подверглась скоординированной террористической атаке, причём сразу по нескольким направлениям. Одна из них была совершена извне. Ракетами ATACMS ВСУ обстреляли город Севастополь. Вторая атака была организована внутри государства. В Дагестане террористический акт был совершён с предельной жестокостью, отмечает доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

— В Дагестане нападение спланировано внутренним террористическим подпольем. В состав группы террористов входили сыновья действующего главы Предгорного муниципального образования Дагестана. Пока неизвестно, боевики работали в республике, взаимодействуя с ВСУ, или нет. Но эта версия достойна того, чтобы её тщательно прорабатывать. Потому что, несмотря на географическую удалённость и различия в самих террористических актах, которые были совершены, связь такая вполне может быть. Поскольку все эти события произошли в один день, — говорит Манойло.

Горит церковь в Дербенте. Видео © Telegram / SHOT

Стоит отметить, что вопросы безопасности прорабатывались в столице Дагестана 19 июня. Речь идёт о расширенном совещании рабочей группы аппарата Национального антитеррористического комитета в Махачкале. На мероприятии обсуждались вопросы защищённости транспортного комплекса, гостиниц и других мест массового пребывания людей.

Ещё одна дата, о которой говорят эксперты, — годовщина мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Тогда бойцы компании взяли Ростов-на-Дону и начали движение в сторону Москвы.

Перестрелки в центре Дербента. Видео © Telegram / SHOT

Ещё одним местом, где сегодня зафиксировали перестрелку, стала граница Абхазии и России. Огонь был открыт в Гагрском районе буквально за несколько минут до начала событий в Дагестане. Среди раненых также есть ребёнок. В республиканском МВД заявили, что все участники события на границе — граждане Абхазии. Пока события на границе не связывают с терактами в Дагестане.

Бой между террористами и силовиками. Видео © Telegram / SHOT

Авторы Даниил Черных