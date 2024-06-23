СК завёл дела о терактах после перестрелок в Дербенте и Махачкале
Перестрелка в Махачкале. Обложка © Telegram / SHOT
Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по статье о терактах после вооружённых атак в Дербенте и Махачкале. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. На месте продолжают работать следователи, устанавливаются личности всех преступников.
"Следственным управлением СК России по Республике Дагестан возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по фактам вооружённых нападений в Дербенте и Махачкале, в результате которых погибли и пострадали сотрудники полиции и гражданские лица", — говорится в заявлении.
Напомним, в Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, после чего подожгли здания и скрылись. В розыск объявлен их автомобиль "Фольксваген-Поло" белого цвета с госномером 921. Момент стрельбы попал на видео. Предварительно, убиты полицейский и священник. А в Махачкале был обстрелян пост ДПС: один полицейский погиб, шестеро ранены.