СК завёл дела о терактах после перестрелок в Дербенте и Махачкале

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по статье о терактах после вооружённых атак в Дербенте и Махачкале. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. На месте продолжают работать следователи, устанавливаются личности всех преступников.