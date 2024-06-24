В Дагестане объявили трёхдневный траур после атак террористов

В Дагестане объявлен трёхдневный траур из-за атак террористов в Махачкале и Дербенте. Он продлится с 24 по 26 июня, говорится в соответствующем указе , подписанном главой региона Сергеем Меликовым.

В траурные дни по всей республике приспустят государственные флаги. Все развлекательные мероприятия и передачи в учреждениях культуры и в эфире телерадиокомпаний будут отменены. Параллельно будет организована поддержка семьям погибших и пострадавшим.