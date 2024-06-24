В Дагестане объявили трёхдневный траур после атак террористов
В Дагестане объявлен трёхдневный траур из-за атак террористов в Махачкале и Дербенте. Он продлится с 24 по 26 июня, говорится в соответствующем указе, подписанном главой региона Сергеем Меликовым.
В траурные дни по всей республике приспустят государственные флаги. Все развлекательные мероприятия и передачи в учреждениях культуры и в эфире телерадиокомпаний будут отменены. Параллельно будет организована поддержка семьям погибших и пострадавшим.
"Правительству РД поручено принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим", — сообщает пресс-служба главы республики.
Хронология нападения террористов в дагестанских городах Махачкала и Дербент. Видео © Life.ru
Напомним, что в минувшее воскресенье в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагогу, два православных храма и пост ДПС. Боевики пытались скрыться, но были заблокированы полицией и ликвидированы. Жертвами атак стали более 15 полицейских. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.
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