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Регион
24 июня, 00:03

Глава Дагестана Меликов: Бои с террористами унесли жизни более 15 полицейских

Свыше 15 дагестанских полицейских погибли, спасая жителей Махачкалы и Дербента от террористов 23 июня. Такую информацию в видеообращении озвучил глава республики Сергей Меликов.

По словам чиновника, правоохранители первыми встали на пути бандитов, которые в день Святой Троицы совершили нападение на культовые объекты иудейской и православной церквей. Многие силовики пожертвовали собой ради жизни соотечественников.

"Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана. Ещё несколько человек из числа гражданских людей также погибли в ходе нападения на совершенно мирные объекты", — рассказал Меликов.

Хронология нападения террористов в дагестанских городах Махачкала и Дербент. Видео © Life.ru

В МВД Дагестана выразили соболезнования в связи с гибелью начотдела полиции
В МВД Дагестана выразили соболезнования в связи с гибелью начотдела полиции

А тем временем махачкалинские медики борются за жизнь 13 раненых правоохранителей. Также в республиканскую больницу доставлены трое гражданских. Дагестанцы осудили кровожадный теракт и его исполнителей, пристыдив их за попытки оправдать свои бесчинства религией. Для пострадавших в регионе открыта горячая линия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Илья Пушкарев
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