Глава Дагестана Меликов: Бои с террористами унесли жизни более 15 полицейских

Свыше 15 дагестанских полицейских погибли, спасая жителей Махачкалы и Дербента от террористов 23 июня. Такую информацию в видеообращении озвучил глава республики Сергей Меликов.

По словам чиновника, правоохранители первыми встали на пути бандитов, которые в день Святой Троицы совершили нападение на культовые объекты иудейской и православной церквей. Многие силовики пожертвовали собой ради жизни соотечественников.

"Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана. Ещё несколько человек из числа гражданских людей также погибли в ходе нападения на совершенно мирные объекты", — рассказал Меликов.