В Дагестане открыли горячую линию для пострадавших в результате терактов
Дагестанский парламент сообщил об открытии горячей линии по оказанию помощи пострадавшим в терактах, которые произошли на территории республики вечером 23 июня. Связаться с операторами можно по номеру 8 (8722) 67-33-25.
"В Народном Собрании Республики Дагестан открыта горячая линия по оказанию помощи пострадавшим в ходе событий, произошедших 23 июня 2024 года, и разъяснению ситуации", — гласит публикация.
Напомним, что стрельба на улицах Махачкалы и Дербента продолжается. Силовикам удалось ликвидировать нескольких боевиков. К сожалению, потери есть и среди правоохранителей. К местам боёв стягивается военная техника.