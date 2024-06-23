Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 20:06

В Дагестане открыли горячую линию для пострадавших в результате терактов

Дагестанский парламент сообщил об открытии горячей линии по оказанию помощи пострадавшим в терактах, которые произошли на территории республики вечером 23 июня. Связаться с операторами можно по номеру 8 (8722) 67-33-25.

"В Народном Собрании Республики Дагестан открыта горячая линия по оказанию помощи пострадавшим в ходе событий, произошедших 23 июня 2024 года, и разъяснению ситуации", — гласит публикация.

В Кабардино-Балкарии усилили меры безопасности после терактов в Дагестане
В Кабардино-Балкарии усилили меры безопасности после терактов в Дагестане

Напомним, что стрельба на улицах Махачкалы и Дербента продолжается. Силовикам удалось ликвидировать нескольких боевиков. К сожалению, потери есть и среди правоохранителей. К местам боёв стягивается военная техника.

Обложка ©

Freepik

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Нападения в Дагестане
  • Происшествия
  • Общество
  • Криминал
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров