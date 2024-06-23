Перестрелка в церкви Махачкалы закончилась, убит как минимум один террорист

В церкви в Махачкале завершилась перестрелка. Ликвидирован ещё как минимум один террорист, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

"Перестрелка в церкви Махачкала-1 закончилась. Пока люди не вышли, идёт проверка территории. Как минимум один нападавший убит. На территорию церкви нападавшие проникли, предположительно, через забор", — написал он в телеграм-канале.