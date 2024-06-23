Перестрелка в церкви Махачкалы закончилась, убит как минимум один террорист
В церкви в Махачкале завершилась перестрелка. Ликвидирован ещё как минимум один террорист, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.
"Перестрелка в церкви Махачкала-1 закончилась. Пока люди не вышли, идёт проверка территории. Как минимум один нападавший убит. На территорию церкви нападавшие проникли, предположительно, через забор", — написал он в телеграм-канале.
Перестрелка силовиков и террористов у церкви в Махачкале. Видео © SHOT
Напомним, сразу в двух городах Дагестана 23 июня были совершены теракты. В Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, где зверски убили священника, после чего подожгли здания и устроили перестрелку с полицией. А в Махачкале боевики напали на пост ДПС. Оставшихся террористов сейчас пытаются задержать: и в Махачкале, и в Дербенте звучала стрельба. Число погибших в результате нападений в Дагестане достигло девяти.