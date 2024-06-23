В МВД Дагестана опровергли информацию о заложниках в храме Дербента
В храме Дербента нет и не было заложников. На данный момент территорию полностью зачистили. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.
Ситуация у церкви в Дербенте. Видео © SHOT
"Ни о каких заложниках речи нет! 19 человек закрылись внутри помещения с целью собственной безопасности. Они уже вне опасности, данная территория защищена!" — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, после чего подожгли здания и скрылись. Ещё они зверски расправились с пожилым священником. Позже в СМИ появилась информация о том, что около 40 прихожан было взято в заложники в православном храме в момент нападения. Однако глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отмечал, что они избежали контакта с преступниками. Ещё одна группа боевиков открыла огонь в столице региона и напала на пост ДПС. Они забаррикадировались в одном из жилых домов. В результате столкновений с боевиками погибли шесть правоохранителей, ещё 12 ранены.
Telegram / РИА "Дагестан"