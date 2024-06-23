В Дагестане ищут ещё троих боевиков после нападения на храм

В Дербенте полиция ищет ещё троих боевиков, которые, по предварительной информации, передвигаются по городу пешком. Один из злоумышленников попытался вновь обстрелять полицейских возле центральной площади. Об этом пишет Mash.