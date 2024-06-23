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В Дагестане ищут ещё троих боевиков после нападения на храм

23 июня, 17:46
Ситуация в Дербенте. Обложка © Telegram / Mash

Ситуация в Дербенте. Обложка © Telegram / Mash

В Дербенте полиция ищет ещё троих боевиков, которые, по предварительной информации, передвигаются по городу пешком. Один из злоумышленников попытался вновь обстрелять полицейских возле центральной площади. Об этом пишет Mash.

Ситуация в Дербенте. Видео © Telegram / Mash

На публикуемых кадрах слышны звуки стрельбы, власти настоятельно попросили жителей и гостей города оставаться по своим домам. На улицах видны автомобили правоохранителей.

В Дербенте отменили все массовые мероприятия после нападения на церковь
В Дербенте отменили все массовые мероприятия после нападения на церковь

Напомним, в Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, после чего подожгли здания и скрылись. Ещё они зверски расправились с пожилым священником. В розыск объявлен их автомобиль "Фольксваген-Поло" белого цвета с госномером 921. Преступники с оружием попали на видео. В Махачкале был обстрелян пост ДПС: один полицейский погиб, шестеро ранены. Сообщается о задержании двух боевиков, ещё двое ликвидированы. СК завёл дело о терактах.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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