В Дербенте отменили все массовые мероприятия после нападения на церковь
В Дагестане совершены вооружённые нападения. Обложка © Telegram / SHOT
Власти объявили об отмене всех массовых мероприятий в Дербенте после вооружённого нападения на синагогу и церковь. Об этом говорится в телеграм-канале администрации города.
"Все массовые мероприятия, в том числе фонтанное шоу, в Дербенте отменены", — отмечается в заявлении.
Также власти призвали жителей и гостей Дербента оставаться в своих домах и гостиницах, так как силовики принимают меры к ликвидации преступников.
Напомним, сразу в нескольких городах Дагестана были совершены атаки. В Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, зверски расправились с пожилым священником, после чего подожгли здания и скрылись. В розыск объявлен их автомобиль "Фольксваген-Поло" белого цвета с госномером 921. Момент стрельбы по полицейским попал на видео. Сообщается, что один инспектор погиб, шестеро пострадали. Два боевика ликвидированы, двое пойманы в Махачкале.