В Дербенте отменили все массовые мероприятия после нападения на церковь 23 июня, 17:22 В Дагестане совершены вооружённые нападения. Обложка © Telegram / SHOT

Власти объявили об отмене всех массовых мероприятий в Дербенте после вооружённого нападения на синагогу и церковь. Об этом говорится в телеграм-канале администрации города.

"Все массовые мероприятия, в том числе фонтанное шоу, в Дербенте отменены", — отмечается в заявлении.

Также власти призвали жителей и гостей Дербента оставаться в своих домах и гостиницах, так как силовики принимают меры к ликвидации преступников.

Авторы Татьяна Миссуми