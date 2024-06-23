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В Дербенте отменили все массовые мероприятия после нападения на церковь

23 июня, 17:22
В Дагестане совершены вооружённые нападения. Обложка © Telegram / SHOT

В Дагестане совершены вооружённые нападения. Обложка © Telegram / SHOT

Власти объявили об отмене всех массовых мероприятий в Дербенте после вооружённого нападения на синагогу и церковь. Об этом говорится в телеграм-канале администрации города.

"Все массовые мероприятия, в том числе фонтанное шоу, в Дербенте отменены", — отмечается в заявлении.

Также власти призвали жителей и гостей Дербента оставаться в своих домах и гостиницах, так как силовики принимают меры к ликвидации преступников.

Нападения в Дагестане 23 июня: что известно
Нападения в Дагестане 23 июня: что известно

Напомним, сразу в нескольких городах Дагестана были совершены атаки. В Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, зверски расправились с пожилым священником, после чего подожгли здания и скрылись. В розыск объявлен их автомобиль "Фольксваген-Поло" белого цвета с госномером 921. Момент стрельбы по полицейским попал на видео. Сообщается, что один инспектор погиб, шестеро пострадали. Два боевика ликвидированы, двое пойманы в Махачкале.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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