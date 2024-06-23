Начальник отдела полиции погиб в Дагестане, стрельба продолжается

Начальник отдела полиции города Дагестанские Огни погиб в результате перестрелки с преступниками в Дербенте. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД.

"Получившему тяжёлое ранение, прибывшему на подмогу к Дербентским коллегам начальнику отдела полиции Дагестанских Огней медики помочь не смогли. Он погиб, получив тяжёлое ранение", — заявили в МВД и добавили, что перестрелка с преступниками продолжается.