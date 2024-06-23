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Регион
23 июня, 19:32

Начальник отдела полиции погиб в Дагестане, стрельба продолжается

Начальник отдела полиции города Дагестанские Огни погиб при стрельбе в Дербенте

Начальник отдела полиции города Дагестанские Огни погиб в результате перестрелки с преступниками в Дербенте. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД.

Боестолкновение правоохранителей с боевиками в Дербенте продолжается. Видео © Telegram / Криминальная хроника МВД Дагестана

"Получившему тяжёлое ранение, прибывшему на подмогу к Дербентским коллегам начальнику отдела полиции Дагестанских Огней медики помочь не смогли. Он погиб, получив тяжёлое ранение", — заявили в МВД и добавили, что перестрелка с преступниками продолжается.

Нападения в Дагестане 23 июня: что известно
Нападения в Дагестане 23 июня: что известно

Life.ru сообщал, что 23 июня сразу в двух городах Дагестана были совершены теракты. В Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, там зверски расправились со священником, после чего подожгли здания и скрылись. Момент стрельбы по полицейским попал на видео. В Махачкале совершено нападение на пост ДПС. По последним данным, жертвами стали девять человек, из них семь — правоохранители, ещё 25 человек пострадали. СК завёл уголовные дела о терактах. Четверо открывших стрельбу в Махачкале ликвидированы.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
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