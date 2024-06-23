Начальник отдела полиции погиб в Дагестане, стрельба продолжается
Начальник отдела полиции города Дагестанские Огни погиб при стрельбе в Дербенте
Начальник отдела полиции города Дагестанские Огни погиб в результате перестрелки с преступниками в Дербенте. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД.
Боестолкновение правоохранителей с боевиками в Дербенте продолжается. Видео © Telegram / Криминальная хроника МВД Дагестана
"Получившему тяжёлое ранение, прибывшему на подмогу к Дербентским коллегам начальнику отдела полиции Дагестанских Огней медики помочь не смогли. Он погиб, получив тяжёлое ранение", — заявили в МВД и добавили, что перестрелка с преступниками продолжается.
Life.ru сообщал, что 23 июня сразу в двух городах Дагестана были совершены теракты. В Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, там зверски расправились со священником, после чего подожгли здания и скрылись. Момент стрельбы по полицейским попал на видео. В Махачкале совершено нападение на пост ДПС. По последним данным, жертвами стали девять человек, из них семь — правоохранители, ещё 25 человек пострадали. СК завёл уголовные дела о терактах. Четверо открывших стрельбу в Махачкале ликвидированы.
Telegram / SHOT