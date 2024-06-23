Один сотрудник Росгвардии погиб в результате нападения в Махачкале
В результате нападения в Махачкале погиб один сотрудник Росгвардии. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, ещё несколько росгвардейцев получили ранения.
"В результате нападения один сотрудник Росгвардии погиб, несколько ранены", — рассказали агентству.
Напомним, 23 июня сразу в двух городах Дагестана были совершены теракты. В Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, там зверски расправились со священником, после чего подожгли здания и скрылись. Момент стрельбы по полицейским попал на видео. В Махачкале совершено нападение на пост ДПС. Двоих террористов уже удалось ликвидировать. По последним данным, шесть полицейских погибли, 12 ранены в результате нападений в Дагестане. СК завёл уголовные дела о терактах.
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