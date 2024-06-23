В Кабардино-Балкарии усилили меры безопасности после терактов в Дагестане
Власти Кабардино-Балкарской Республики (КБР) решили усилить меры безопасности на фоне террористических актов в Дагестане. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков.
"Ситуация в нашей республике находится на постоянном контроле, правоохранительными органами принимаются необходимые профилактические мероприятия, усилены меры безопасности", — написал Коков в телеграмме.
Ранее LIfe.ru сообщал, что в Дагестане выросло число погибших в результате терактов в Дербенте и Махачкале. Жертвами боевиков стали девять человек, большинство из них — полицейские. В столице региона продолжаются перестрелки, ликвидированы четверо террористов. К центру Дербента стягивают военную технику. Оставшихся боевиков сейчас пытаются задержать: и в Махачкале, и в Дербенте звучит стрельба. Тем временем силовиков Северной Осетии перевели на усиленный режим несения службы.
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