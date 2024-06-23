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Регион
23 июня, 19:23

В Дагестане задержан глава района, сыновья которого напали на полицейских

Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров. Обложка © Администрация Сергокалинского района

Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров. Обложка © Администрация Сергокалинского района

В Дагестане задержан глава Сергокалинского района Магомед Омаров, сообщил SHOT. По данным Telegram-канала, сыновья чиновника Осман и Адиль участвовали в нападении на полицейских в Махачкале и попали в объективы видеокамер.

В настоящий момент у Омарова проходят обыски. Его сыновья ликвидированы правоохранителями в ходе перестрелки.

Ещё в одном населённом пункте Дагестана открыта стрельба
Ещё в одном населённом пункте Дагестана открыта стрельба

А тем временем в Дагестане возросло число погибших в результате терактов в Дербенте и Махачкале. Жертвами боевиков стали девять человек, большинство из них — правоохранители. В столице региона продолжаются перестрелки, ликвидированы четверо террористов. А к центру Дербента стягивают военную технику.

Илья Пушкарев
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