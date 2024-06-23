Военная техника замечена на улицах Дербента, где продолжается бой с террористами
Несколько единиц военной техники замечены на улицах Дербента, где продолжаются боестолкновения с террористами. На опубликованных очевидцами кадрах запечатлены бронетранспортёр БТР-80 и КамАЗ с кунгом.
Военная техника на улицах Дербента. Видео © Telegram / Мой Дербент
По словам местных жителей, колонна следует по направлению к центральной площади Дербента в сопровождении полицейских машин. На фоне слышны автоматные очереди.
Военная техника на улицах Дербента. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, вооружённые огнестрельным оружием боевики атаковали синагогу и церковь в Дербенте вечером 23 июня. При попытке скрыться террористы были заблокированы. Их сообщники в Махачкале забаррикадировались в жилом доме после нападения на пост ДПС, четверо из них уже ликвидированы спецназом. Жертвами террористов стали девять человек, семеро из них правоохранители.
Telegram / Мой Дербент