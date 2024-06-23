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Регион
23 июня, 19:07

Военная техника замечена на улицах Дербента, где продолжается бой с террористами

Несколько единиц военной техники замечены на улицах Дербента, где продолжаются боестолкновения с террористами. На опубликованных очевидцами кадрах запечатлены бронетранспортёр БТР-80 и КамАЗ с кунгом.

Военная техника на улицах Дербента. Видео © Telegram / Мой Дербент

По словам местных жителей, колонна следует по направлению к центральной площади Дербента в сопровождении полицейских машин. На фоне слышны автоматные очереди.

Военная техника на улицах Дербента. Видео © Telegram / SHOT

СК завёл дела о терактах после перестрелок в Дербенте и Махачкале
СК завёл дела о терактах после перестрелок в Дербенте и Махачкале

Напомним, вооружённые огнестрельным оружием боевики атаковали синагогу и церковь в Дербенте вечером 23 июня. При попытке скрыться террористы были заблокированы. Их сообщники в Махачкале забаррикадировались в жилом доме после нападения на пост ДПС, четверо из них уже ликвидированы спецназом. Жертвами террористов стали девять человек, семеро из них правоохранители.

Обложка ©

Telegram / Мой Дербент

Илья Пушкарев
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