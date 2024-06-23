Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 18:28

Силовиков Северной Осетии перевели на усиленный режим несения службы

Силовиков Северной Осетии перевели на усиленный режим из-за нападений в Дагестане

Сотрудников силовых ведомств Северной Осетии перевели на усиленный режим несения службы из-за нападений в Дагестане. Такое поручение дал глава региона Сергей Меняйло, который также призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

"Силовики нашей республики переведены на усиленный режим несения службы. Дал поручение усилить охрану общественных мест, торговых центров и социальных учреждений. Я круглосуточно на связи с нашими правоохранительными органами", — подчеркнул глава региона.

По словам губернатора, нападения в Дагестане срежиссированы извне и имеют целью раскачать Северный Кавказ изнутри. Меняйло уверен, что преступники намерены разжечь межрелигиозное противостояние, нарушить спокойствие, посеять на Кавказе вражду между представителями разных народов и религиозных конфессий.

В этой связи глава региона призвал жителей Северной Осетии сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять только доверенным источникам информации.

В Абхазии произошла перестрелка, есть убитые и раненые
В Абхазии произошла перестрелка, есть убитые и раненые

Напомним, 23 июня сразу в двух городах Дагестана были совершены теракты. В Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, там зверски расправились со священником, после чего подожгли здания и скрылись. Момент стрельбы по полицейским попал на видео. В Махачкале совершено нападение на пост ДПС. Двоих террористов уже удалось ликвидировать. По последним данным, шесть полицейских погибли, 12 ранены в результате нападений в Дагестане. Также известно, что одной из жертв стал сотрудник Росгвардии. СК завёл уголовные дела о терактах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gregory Stein

Оксана Попова
  • Новости
  • сергейменяйло
  • Нападения в Дагестане
  • Региональные власти
  • Происшествия
  • Криминал
  • Политика
  • Дагестан, Республика
  • Северная Осетия — Алания, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров