Силовиков Северной Осетии перевели на усиленный режим несения службы

Сотрудников силовых ведомств Северной Осетии перевели на усиленный режим несения службы из-за нападений в Дагестане. Такое поручение дал глава региона Сергей Меняйло, который также призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

"Силовики нашей республики переведены на усиленный режим несения службы. Дал поручение усилить охрану общественных мест, торговых центров и социальных учреждений. Я круглосуточно на связи с нашими правоохранительными органами", — подчеркнул глава региона.

По словам губернатора, нападения в Дагестане срежиссированы извне и имеют целью раскачать Северный Кавказ изнутри. Меняйло уверен, что преступники намерены разжечь межрелигиозное противостояние, нарушить спокойствие, посеять на Кавказе вражду между представителями разных народов и религиозных конфессий.