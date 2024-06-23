Силовиков Северной Осетии перевели на усиленный режим несения службы
Силовиков Северной Осетии перевели на усиленный режим из-за нападений в Дагестане
Сотрудников силовых ведомств Северной Осетии перевели на усиленный режим несения службы из-за нападений в Дагестане. Такое поручение дал глава региона Сергей Меняйло, который также призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
"Силовики нашей республики переведены на усиленный режим несения службы. Дал поручение усилить охрану общественных мест, торговых центров и социальных учреждений. Я круглосуточно на связи с нашими правоохранительными органами", — подчеркнул глава региона.
По словам губернатора, нападения в Дагестане срежиссированы извне и имеют целью раскачать Северный Кавказ изнутри. Меняйло уверен, что преступники намерены разжечь межрелигиозное противостояние, нарушить спокойствие, посеять на Кавказе вражду между представителями разных народов и религиозных конфессий.
В этой связи глава региона призвал жителей Северной Осетии сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять только доверенным источникам информации.
Напомним, 23 июня сразу в двух городах Дагестана были совершены теракты. В Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, там зверски расправились со священником, после чего подожгли здания и скрылись. Момент стрельбы по полицейским попал на видео. В Махачкале совершено нападение на пост ДПС. Двоих террористов уже удалось ликвидировать. По последним данным, шесть полицейских погибли, 12 ранены в результате нападений в Дагестане. Также известно, что одной из жертв стал сотрудник Росгвардии. СК завёл уголовные дела о терактах.
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