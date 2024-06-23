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В Абхазии произошла перестрелка, есть убитые и раненые

23 июня, 16:34
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В Абхазии была перестрелка. Обложка © Telegram / SHOT

В Абхазии была перестрелка. Обложка © Telegram / SHOT

В Абхазии на КПП Псоу произошла перестрелка. Неизвестные открыли огонь из автомата. Сообщается, что есть убитые и раненые. На кадрах, снятых очевидцами, которые публикует SHOT, видно, что на земле лежит человек без сознания.

В Абхазии была перестрелка. Видео © Telegram / SHOT

До этого в Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, после чего подожгли здания и скрылись. Они перемещались на автомобиле, в розыск объявлен седан "Фольксваген-Поло" белого цвета, госномер 921. В Махачкале был обстрелян пост ДПС, один полицейский убит и шестеро ранены.

Момент стрельбы по полицейским в Дербенте попал на видео
Момент стрельбы по полицейским в Дербенте попал на видео
Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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