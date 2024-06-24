13 полицейских и трое гражданских доставлены в клиническую больницу Махачкалы
Республиканская клиническая больница Махачкалы приняла 16 человек, пострадавших в результате вооружённого нападения на силовиков. 13 из них — правоохранители, ещё трое госпитализированных — гражданские. Информация о погибших уточняется. Об этом сообщили в МВД Дагестана.
Выезды из столицы региона в настоящий момент перекрыты. Последние боестолкновения прошли вблизи церкви Махачкалы-1, где спецназ ликвидировал минимум одного террориста. Незадолго до этого на улицах города было нейтрализовано ещё четыре преступника. По данным СМИ, среди убитых боевиков оказались сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Чиновник задержан.
Хронология нападения террористов в дагестанских городах Махачкала и Дербент. Видео © Life.ru
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