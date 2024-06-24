13 полицейских и трое гражданских доставлены в клиническую больницу Махачкалы

Республиканская клиническая больница Махачкалы приняла 16 человек, пострадавших в результате вооружённого нападения на силовиков. 13 из них — правоохранители, ещё трое госпитализированных — гражданские. Информация о погибших уточняется. Об этом сообщили в МВД Дагестана.