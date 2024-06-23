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Регион
23 июня, 20:19

В Дербенте завершена активная фаза контртеррористической операции

Правоохранители Дербента завершили активную фазу контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

В ходе КТО были ликвидированы два боевика, уточнили в НАК.

В Махачкале перекрыли выезды из города
В Махачкале перекрыли выезды из города

Напомним, нападения в Дагестане произошли 23 июня. В результате атак террористов в Дербенте и Махачкале погибло девять человек, большинство из них полицейские. В столице региона продолжаются перестрелки, четыре террориста ликвидированы. Оставшихся боевиков сейчас пытаются задержать.

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nac.gov.ru

Артур Лапсаков
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