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Регион
23 июня, 19:58

В Махачкале перекрыли выезды из города

В Махачкале силовики перекрыли выезды из города, сообщила пресс-служба МВД по Дагестану. Сообщники террористов могут попытаться скрыться. SHOT публикует кадры с улицы Мирзабекова, которая ведёт к храму.

Из Махачкалы перекрыли выезды. Видео © SHOT

В Кабардино-Балкарии усилили меры безопасности после терактов в Дагестане
В Кабардино-Балкарии усилили меры безопасности после терактов в Дагестане

На данный момент в Дагестане в результате терактов погибло девять человек, большинство из них — полицейские. В столице региона продолжаются перестрелки, ликвидированы четыре боевика террористов. К центру Дербента стягивают военную технику. Оставшихся боевиков сейчас пытаются задержать: и в Махачкале, и в Дербенте звучит стрельба. Тем временем силовиков Северной Осетии перевели на усиленный режим службы.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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