В Махачкале перекрыли выезды из города
В Махачкале силовики перекрыли выезды из города, сообщила пресс-служба МВД по Дагестану. Сообщники террористов могут попытаться скрыться. SHOT публикует кадры с улицы Мирзабекова, которая ведёт к храму.
Из Махачкалы перекрыли выезды. Видео © SHOT
На данный момент в Дагестане в результате терактов погибло девять человек, большинство из них — полицейские. В столице региона продолжаются перестрелки, ликвидированы четыре боевика террористов. К центру Дербента стягивают военную технику. Оставшихся боевиков сейчас пытаются задержать: и в Махачкале, и в Дербенте звучит стрельба. Тем временем силовиков Северной Осетии перевели на усиленный режим службы.