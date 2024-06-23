Царёв: Террористы в Махачкале убили охранника, который был мусульманином

Террористы, ворвавшиеся в синагогу и церк овь и зверски расправившиеся со священником , первым делом убили охранника, который не пускал их внутрь. По данным бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва, погибший сотрудик был мусульманином.

"Первым, кого убили террористы, когда пришли в церковь, это был охранник. Он не пускал боевиков и был убит. Он был мусульманин. Вот так", — сообщил Царёв.