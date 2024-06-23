Царёв: Террористы в Махачкале убили охранника, который был мусульманином
Террористы, ворвавшиеся в синагогу и церковь и зверски расправившиеся со священником, первым делом убили охранника, который не пускал их внутрь. По данным бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва, погибший сотрудик был мусульманином.
"Первым, кого убили террористы, когда пришли в церковь, это был охранник. Он не пускал боевиков и был убит. Он был мусульманин. Вот так", — сообщил Царёв.
Напомним, нападения в Дагестане произошли 23 июня. В результате атак террористов в Дербенте и Махачкале погибло девять человек, большинство из них — полицейские. В столице региона продолжаются перестрелки, ликвидированы четыре боевика террористов. Оставшихся боевиков сейчас пытаются задержать. Тем временем в Дербенте завершена активная фаза контртеррористической операции.