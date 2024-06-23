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23 июня, 20:27

В МВД Дагестана выразили соболезнования в связи с гибелью начотдела полиции

Погибший от рук боевиков начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев. Обложка © Telegram / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД Дагестана

Погибший от рук боевиков начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев. Обложка © Telegram / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД Дагестана

В МВД Дагестана прокомментировали трагичную гибель начальника отдела полиции города Дагестанские Огни Мавлудина Хидирнабиева. Напомним, что офицер прибыл на подмогу к дербентским коллегам и получил смертельное ранение в ходе перестрелки с боевиками.

"Друг, брат, воин...Скорбь бесконечная", — гласит сообщение ведомства в Telegram.

Начальник отдела полиции погиб в Дагестане, стрельба продолжается
Начальник отдела полиции погиб в Дагестане, стрельба продолжается

Напомним, что в результате боестолкновений с террористами в Дербенте и Махачкале погибли восемь полицейских и двое гражданских. Перестрелки в Дагестане продолжаются, на улицах слышна автоматная стрекотня, к местам боёв стягивается военная техника. Тем временем в Дербенте завершена активная фаза контртеррористической операции.

Илья Пушкарев
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