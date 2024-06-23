В МВД Дагестана выразили соболезнования в связи с гибелью начотдела полиции

В МВД Дагестана прокомментировали трагичную гибель начальника отдела полиции города Дагестанские Огни Мавлудина Хидирнабиева. Напомним, что офицер прибыл на подмогу к дербентским коллегам и получил смертельное ранение в ходе перестрелки с боевиками.